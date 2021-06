Revitalização da Praça Abelino Correlo Gonçalves, no bairro Retiro, em VR - Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 10:02

Volta Redonda - A Praça Abelino Correlo Gonçalves, no bairro Retiro, em Volta Redonda, foi alvo nesta semana de uma ação social da prefeitura. A iniciativa aconteceu após moradores reclamarem que o local era usado como ponto de venda e uso de drogas e dormitório para pessoas em situação de rua.

A atividade que ocorreu na última segunda-feira, dia 21, envolveu a Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), que ofertou atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social, e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que deu início à revitalização do espaço.

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Polícia Militar (28º BPM) deram apoio à ação. O comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, falou sobre o aumento da segurança no local.

“Atuamos em conjunto com a Smac, que ofertou às pessoas em situação de rua oportunidade para deixarem o local e viverem de forma mais digna. A partir de agora, a Guarda Municipal e a Polícia Militar irão intensificar as rondas no local e também vamos realizar ações como essa em outros lugares que julgarmos necessário”, destacou Batista.

O comandante da GMVR reforçou que essas ações, além de devolver o espaço à sociedade, buscam integrar aquelas pessoas em situação de rua novamente ao convívio social.