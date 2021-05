Rafa Kalimann Reprodução

Por iG

Publicado 13/05/2021 21:35 | Atualizado 13/05/2021 22:04

Rafa Kalimann disse através de uma publicação em seu Instagram, nesta quinta-feira, que passou os últimos dias em um retiro espiritual. No período em que passou longe da internet, a ex-BBB e apresentadora do "Casa Kalimann" disse que estava se reconectando com Deus.



fotogaleria

Publicidade

"Ele não abre mão de você. Passei nessa portaria há 3 dias sem fazer ideia do quão valioso seria estar na presença do colo Dele. Alguns dos dias mais lindos da minha vida, quanto aprendizado, entrega, presença. Me retirei pra deixá-lo agir. Como estou feliz e grata. Deus é maravilhoso", escreveu ela na legenda das fotos no local, chamado Estância Paraíso.



O local, segundo o próprio se descreve, "cumpre o propósito de trazer à existência as promessas de Deus para os seus filhos e filhas e para você que deseja ter um relacionamento mais profundo em Deus".



Publicidade

Ainda de acordo com o site, na hospedagem, a equipe ministra "a cura, restauração e libertação na vida de pessoas que ao longo da caminhada desanimaram diante das dificuldades, problemas, traumas, decepções na família e no ministério. Pessoas que perderam a esperança em sua própria vida e se desviaram do propósito de Deus".