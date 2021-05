Jhonathan Muniz Pereira, de 23 anos, estava na garupa da moto de Edvaldo Viana, de 41 anos Redes Sociais

Publicado 20/05/2021 14:02 | Atualizado 20/05/2021 14:45

A família alega que, por questões financeiras, não está conseguindo a liberação do corpo para o enterro. Jhonathan ficou por 24 horas no necrotério do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, e foi levado ao Instituto Médico Legal do Rio na noite de quarta-feira. A mãe, Lorena Muniz, esteve pela manhã no IML para reconhecer o corpo do filho. Segundo ela, o rapaz não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi morto de forma covarde.

Jonathan morava em Rio das Pedras e a família não sabia porque ele estava passando de mototaxi na Cidade de Deus. "Recebemos a notícia de que o pai não conseguiu dinheiro para o enterro. Como vamos enterrar o menino?", questionou um familiar.

Jonathan e o mototaxista Edvaldo Viana foram mortos por policiais militares em uma das entradas da Cidade de Deus. O crime causou comoção. Segundo testemunhas, Edvaldo parou a moto, mas um policial que estava em uma viatura efetuou dois disparos.

Em depoimento, os PMs alegaram que Edvaldo estava armado e por isso atiraram contra ele. Os policiais dizem que a suposta arma não foi localizada, pois pode ter sido furtada por usuários de drogas e afirmam que socorreram as duas vítimas.