Publicado 20/05/2021 10:46 | Atualizado 20/05/2021 11:08

Rio - A Polícia Civil identificou como Jhonathan Muniz Pereira, de 23 anos, o segundo homem morto na abordagem policial na noite da última terça-feira, na Cidade de Deus , na Zona Oeste do Rio. Ele trabalhava com reciclagem e estava na garupa da moto do mototaxista Edvaldo Viana, de 41 anos.

Familiares ficaram sabendo da morte do rapaz nesta quarta-feira através das redes sociais. A mãe de Jhonathan esteve no Instituto Médico Legal do Rio para a liberação do corpo, nesta quinta-feira. Ela garantiu que o filho não tinha envolvimento com a criminalidade, mas não soube para onde o filho estava indo.

ONDE ESTÁ A ARMA?

Em defesa, os PMs que estavam na ocorrência disseram que o mototaxista estava armado com uma pistola. Na Delegacia de Homicídios da Capital, os policiais alegaram que a arma teria sido levada por usuários de drogas.

A Polícia Civil apreendeu um fuzil usado pela equipe da ocorrência. Segundo testemunhas, Edvaldo parou a moto, mas foi atingido por um disparo de dentro da viatura.