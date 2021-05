Por O Dia

Publicado 20/05/2021 09:33

Rio - O corpo do mototaxista, morto na Cidade de Deus, na Zona Oeste, será enterrado nesta quinta-feira (20). Segundo a família, a cerimônia será às 15h no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Central do Rio. Edvaldo Viana, de 42 anos, e um homem que estava na garupa da moto foram baleados debaixo de um viaduto que dá acesso à comunidade . Moradores acusam a PM pelas duas mortes.