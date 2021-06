Goleiro do Voltaço, Vinícius Dias - Divulgação/ VRFC

Volta Redonda - Com a saída de Andrey Ventura após o Campeonato Carioca, o Volta Redonda encontrou em casa o substituto para assumir o gol tricolor. O prata da casa Vinícius Dias, de 24 anos, assumiu a titularidade da posição nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador comentou sobre a oportunidade que recebeu.

“Desde que cheguei no profissional, venho trabalhando muito forte com o Pelé, Rafael, e os outros goleiros, porque sabia que uma hora iria chegar a minha vez e teria que estar preparado para isso. O Neto, a comissão técnica, todos os jogadores, principalmente os zagueiros, como o Heitor, que é o nosso capitão, sempre me passam muita tranquilidade e confiança, e isso tem me ajudado muito a conseguir ter boas atuações, ajudando o Volta Redonda a conquistar pontos importantes nesta briga pelo acesso à Série B”, disse.

Nesta temporada, Vinícius Dias já atuou em sete jogos, sendo seis como titular. O próximo desafio do prata pelo Esquadrão de Aço será contra o Santa Cruz, neste sábado, dia 26, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

“Conseguimos dois grandes resultados fora e agora precisamos fazer o dever de casa. Apesar de não estar passando por um bom momento, sabemos da qualidade e da força da equipe do Santa Cruz, que tem uma tradição enorme no futebol. Temos que respeitar o adversário, mas, jogando em casa, precisamos impor o nosso jogo, fazer uma defesa forte, competindo o tempo todo pela posse de bola, e buscar o gol os 90 minutos para sairmos com mais esta importante vitória, que nos mantém na parte de cima da tabela, podendo até nos deixar na liderança do grupo”, comentou.

