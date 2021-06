O prata da casa, Júlio Amorim assumiu a titularidade da lateral-direita do Voltaço - Divulgação

O prata da casa, Júlio Amorim assumiu a titularidade da lateral-direita do VoltaçoDivulgação

Publicado 25/06/2021 10:01 | Atualizado 25/06/2021 10:44

Volta Redonda - Voltaço e Santa Cruz-PE estão vivendo momentos diferentes na Série C do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço é vice-líder do grupo A, com sete pontos, mesma pontuação do líder Altos-PI, enquanto a equipe pernambucana está em 9°, com dois.

Apesar da diferença na tabela, o lateral-direito Júlio Amorim prega respeito ao adversário e projeta um duelo muito difícil neste sábado, dia 26, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

“Sabemos que o Santa Cruz é time grande, de tradição, que está sempre cotado para subir, mas, como falam, nosso time é de operários e vai entrar em campo para brigar pela vitória até o final. Com certeza, será um confronto muito difícil e decidido nos detalhes. Estamos em uma boa fase, muito conscientes que temos uma grande oportunidade de seguir na ponta da tabela e, para isso, precisamos manter a atitude das últimas partidas, com muita garra, foco e inteligência, fazendo uma defesa forte e aproveitando as chances criadas para sair com os três pontos”, projetou.

Júlio Amorim assumiu a titularidade da lateral-direita na partida diante do Manaus-AM, na segunda rodada.

“Vinha trabalhando muito forte aguardando esta oportunidade de jogar. Entrei em uma partida que estávamos vindo de derrota, sabíamos do dever e da responsabilidade que tínhamos em buscar e vitória em casa, conseguimos um grande resultado e ajudei com uma assistência. O Neto me manteve no time, conseguimos mais dois grandes resultados fora e vou seguir trabalhando muito forte para, junto com meus companheiros, conseguirmos alcançar o nosso objetivo que é o acesso à Série B”, disse.