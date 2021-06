Secretaria Municipal de Cultura de VR recebeu a doação de 400 livros - Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 15:42

Volta Redonda - A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro fez a doação de 400 livros para o município de Volta Redonda. A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) informou que o material doado irá compor o acervo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, atual sede da SMC, e da Biblioteca Estação Cidadania, no bairro Vila Rica/Tiradentes.

Na quarta-feira, dia 23, o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, esteve no Rio de Janeiro onde encontrou a secretária Danielle Barros e o subsecretário Vitor Corrêa para receber a doação.

“A SMC entrou em contato com a Secretaria Estadual de Cultura solicitando a doação de livros e a toda a equipe nos atendeu prontamente. Esses livros serão utilizados em duas bibliotecas municipais”, disse.

Ainda segundo Anderson de Souza, a reabertura da Biblioteca Municipal Raul de Leoni está prevista para agosto.

“Pretendemos reabrir a biblioteca em agosto seguindo todas as medidas de segurança à covid-19. Iremos disponibilizar aos usuários álcool 70% para higienização das mãos e o uso da máscara será obrigatório durante toda a permanência no espaço. Estamos catalogando todos os livros da Biblioteca da Estação Cidadania para também reabrir o local no mesmo período. Esse trabalho visa o incentivo a leitura e a pesquisa, principalmente de estudantes”, falou.