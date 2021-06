Dos 24 respiradores comprados, o Hospital São João Batista terá 16 aparelhos - Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 15:18 | Atualizado 24/06/2021 17:14

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda adquiriu 24 respiradores para leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) na rede de emergência municipal. Os equipamentos serão distribuídos para os três hospitais municipais: São João Batista, Munir Rafful (hospital do Retiro) e Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), além das duas unidades de urgência 24 horas, que possuem salas vermelhas: UPA (Santo Agostinho) e Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto).

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, os investimentos irão ampliar a capacidade de atendimento dos casos graves de covid-19 e emergenciais de outras doenças.

“Ampliamos a nossa capacidade de leitos de UTI e respiradores. Há semanas estamos com as taxas de ocupação, tanto de leitos clínicos e de UTI, estáveis em relação às internações em decorrência da covid-19. Mas os atendimentos a outras doenças continuam sendo feitos e para não sobrecarregar os hospitais estamos seguindo com os investimentos e ampliações na rede pública”, comentou.

Ainda segundo a secretária, dos 24 respiradores comprados o Hospital São João Batista terá 16 respiradores, atualmente seis já foram instalados no setor de UTI. A distribuição restante será feita nesta semana de acordo com a demanda de cada unidade de urgência.



Novos respiradores no HSJB Divulgação

Nos últimos seis meses, a rede municipal conseguiu ainda outros 25 respiradores, 10 comprados pelo governo municipal, 10 doados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e cinco doados pelo Governo Federal.

Anexo ao Hospital do Retiro



A SMS informou também que as obras do anexo ao Hospital Municipal Munir Rafful (hospital do Retiro) estão em fase de conclusão. Os últimos detalhes técnicos serão finalizados até o fim deste mês. A previsão, segundo a Prefeitura de Volta Redonda, é que o local seja inaugurado no início de julho, mês de aniversário do município.

O anexo contará com 30 leitos, sendo 18 de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 12 de UI (Unidade Intermediária). Com esse investimento no Hospital do Retiro, através da campanha “Conexão Solidária”, em parceria com os empresários da cidade e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas), o município aumenta a capacidade de atendimentos na unidade.