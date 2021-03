Por IG - Último Segundo

Publicado 14/03/2021 20:20

Rio - A Polícia Militar recuperou, neste domingo (14), nove respiradores utilizados no tratamento de pacientes com quadros graves de Covid-19. Os equipamentos foram roubados no trajeto para o Hospital Santa Virginia, na zona leste de São Paulo na última quinta-feira (12).

Os respiradores foram encontrados na zona rural de Ferraz de Vasconcelos. Dois suspeitos conseguiram fugir, de acordo com os oficiais.

Cleverson Omena, delegado do 1º Distrito Policial de Ferraz, afirma que já foram iniciadas as investigações sobre os autores do roubo.

Das nove embalagens encontradas na cidade da Grande São Paulo, apenas uma estava violada, mas com os equipamentos intactos. A carga vale cerca de R$537 mil.