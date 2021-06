O último período chuvoso, que acabou em abril deste ano, foi o mais seco em 91 anos. Usina Hidrelétrica de Itaipu

Publicado 02/06/2021 08:27

A Agência Nacional de Águas (ANA) declarou nesta terça-feira (1º) situação hídrica crítica na bacia do Paraná que abrange cinco estados: GO, MG, MS, PR e SP. Com isso, abriu caminhos para que medidas como racionamento de energia sejam tomadas.



Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) já havia emitido, na semana passada, um comunicado de alerta para "risco hídrico". A tentativa visa evitar o racionamento até outubro, período de maior estiagem na região Centro-Oeste.

Além de criar um grupo técnico de assessoramento para acompanhar a situação da região hidrográfica do Paraná, a ANA também poderá definir condições transitórias para a operação de reservatórios, fazendo com que sejam utilizados recursos de outros estados.



O último período chuvoso, que acabou em abril deste ano, foi o mais seco em 91 anos. Isso fez com que o nível médio dos reservatórios se equiparasse ao do grande apagão de 2001.



Nesta terça, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reuniu para acompanhar a situação do fornecimento de energia do país. Até o momento, o Brasil supre a demanda de energia por termelétricas, sendo mais caras e poluentes.