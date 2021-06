Prefeito apresenta projeto de ampliação de câmeras para secretário estadual da PM - Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 18:22

Volta Redonda - O projeto de ampliação de câmeras em Volta Redonda foi apresentado na tarde desta quinta-feira, dia 24, para o secretário estadual da Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo de Lacerda. A apresentação aconteceu no gabinete do prefeito, Antonio Francisco Neto.

Durante a reunião, Neto apresentou o “VR Mais Segura” de aquisição e instalação de 581 novas câmeras com recursos próprios e a reativação das cabines da PM na cidade, em parceria com a corporação. A previsão inicial é que o projeto seja implantado com um investimento de R$ 4 milhões.

O coronel Rogério Figueiredo de Lacerda Figueiredo destacou que a participação do Poder Público Municipal na área de segurança pública é primordial para se colher bons frutos. O coronel detalhou que o próximo passo é levar a proposta ao governador Cláudio Castro.

“Vamos fazer um convênio integrando a nossa secretaria com a Prefeitura de Volta Redonda. Em todos os locais que a Polícia Militar tem feito parcerias, a redução é significativa em todos os indicadores criminais. E não será diferente em Volta Redonda, principalmente pelo investimento que está sendo proposto. Vamos fazer uma ampliação do policiamento ostensivo e integrado com a tecnologia fará toda a diferença. Esperamos iniciar este trabalho com a prefeitura para poder reduzir ainda mais os números de crimes em Volta Redonda”, afirmou.

Segundo as informações da prefeitura, Volta Redonda já conta com 100 câmeras e com os 581 novos aparelhos, a expectativa é monitorar a cidade 24 horas por dia. A ideia é que todas essas imagens possam ser visualizadas a partir das cabines da Polícia Militar que serão reativadas.

A implantação do sistema, que já ocorre no município, através do Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp), será feita, a princípio, em cinco das nove cabines da PM em Volta Redonda (Santa Cruz, Vila Rica/Tiradentes, Retiro, Ponte Alta e Santo Agostinho). O governo municipal espera que mais de 180 mil pessoas, em cerca de 60 bairros, sejam atendidas. A intenção também é realizar o rastreamento via GPS em tempo real nas viaturas da PM e Guarda Municipal.

Segundo a prefeitura, os equipamentos que serão adquiridos são de alta definição e o sistema de informação é integrado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ficará disponível para acesso no Ciosp, Risp (Região Integrada de Segurança Pública) e 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar).

Ao todo, serão 400 câmeras fixas, 140 com movimento de rotação e outras 41 de reconhecimento de placa veicular. Este última com intuito somente de colaborar com a segurança pública, não sendo responsável por infrações de trânsito.

Neto lembrou que quando criou o Ciosp, foi pioneiro na parceria com os órgãos de segurança e quer retomar a união que deu certo.

“Há 15 anos fomos pioneiros na parceria com os órgãos de segurança e queremos retomar. Tornar Volta Redonda referência na Segurança Pública novamente. Serão 581 novas câmeras, além de recuperarmos as que temos. Poucos municípios vão ter isso no Brasil”, afirmou, elogiando o trabalho dos agentes de segurança que atuam em Volta Redonda.

Para a comandante do 28º BPM, tenente-coronel Andréia Campos, que participou do encontro, a união de esforços servirá para aumentar a segurança em Volta Redonda que em breve será sentida pela população.

“Esta parceria trará um aumento no número de câmeras de monitoramento e também um reforço no número de policiais militares e viaturas empregadas no policiamento ostensivo. Em breve, a população de Volta Redonda poderá colher os frutos desta parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Secretaria de Estado da Polícia Militar”, disse.