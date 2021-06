Reunião ocorrida na quinta-feira, dia 24, tratou sobre adesão ao Proeis - Divulgação/ Secom VR

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 14:03

Volta Redonda - O município de Volta Redonda está se preparando para ingressar no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) da Polícia Militar. O acesso irá viabilizar a concretização do programa “Bairro Seguro”, realizado pela PM na capital e o aumento no efetivo de PMs na cidade.

A adesão ao projeto foi um dos assuntos tratados durante reunião na quinta-feira, dia 24, entre o prefeito Antonio Francisco Neto, o secretário estadual da PM, coronel Rogério Figueiredo de Lacerda e a comandante do 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar), Andreia Campos.

O Proeis funciona através de convênio entre a PM e prefeituras fluminenses, com foco na redução da criminalidade. O programa prevê que policiais poderão ser contratados para atuar durante os dias de folga. O pagamento pelos serviços fica por conta da administração municipal.

“O Proeis nos dá a celeridade e a urgência que a prefeitura precisa. O prefeito Neto também nos solicitou adesão ao “Bairro Seguro”, que é um programa realizado na capital. Inicialmente, realizaríamos o reforço na Vila Santa Cecília e depois o levaríamos para os demais centros comerciais de Volta Redonda”, disse o coronel Rogério Figueiredo de Lacerda.

Na próxima segunda-feira, dia 28, às 10h, a coordenação do projeto estará em Volta Redonda para dar continuidade às conversas para assinatura do convênio. O prefeito Neto já garantiu que Volta Redonda vai aderir ao programa.

“Precisamos que Volta Redonda volte a ser referência na segurança pública. Dificuldade financeira nós temos, mas não podemos perder tempo. Por isso queremos ser parceiros da Polícia Militar”, afirmou o prefeito.

A comandante do 28º BPM, tenente-coronel Andreia Campos, disse que a união de esforços servirá para aumentar a segurança em Volta Redonda, que em breve será sentida pela população.

“Esta parceria trará um reforço no número de policiais militares e viaturas empregadas no policiamento ostensivo. Em breve, a população de Volta Redonda poderá colher os frutos desta parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Secretaria de Estado da Polícia Militar”, disse.

