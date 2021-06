93ª DP de Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 14:35

Volta Redonda - Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam na última quarta-feira, dia 23, um dos suspeitos de tráfico de drogas da Região Sul Fluminense, com atuação principalmente nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda.

O homem, de 29 anos, foi localizado na cidade de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Contra ele existiam quatro mandados de prisão em aberto por homicídios, tráfico de drogas e associação criminosa. Segundo a polícia, ele é um dos líderes da quadrilha, sendo um dos responsáveis pelos conflitos entre traficantes de facções rivais de Volta Redonda e Barra Mansa.

Ainda de acordo com as investigações, o traficante também é acusado de ser o mandante do assassinato de Júlia Rodrigues, 19 anos, ocorrido no dia 5 de junho de 2020. O homicídio foi praticado pelo namorado da jovem, um dos “soldados” do tráfico de drogas da região.

Segundo os policiais, no primeiro momento, o crime estava sendo tratado como feminicídio. No entanto, com o desenrolar das diligências, os policiais descobriram que o homicídio foi motivado porque Júlia estaria repassando informações para uma facção rival.

Após conhecimento do fato, o homem teria ordenado a morte da jovem, assassinada com 11 tiros. O namorado dela, acusado pelo crime, foi preso em janeiro deste ano na cidade de Bom Jardim de Minas, em Minas Gerais, onde estava escondido.