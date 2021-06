Sistema Firjan Sesi oferece 2,5 mil vagas no estado do Rio, sendo 150 em São Gonçalo - Reprodução

Sistema Firjan Sesi oferece 2,5 mil vagas no estado do Rio, sendo 150 em São GonçaloReprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 16/06/2021 10:00

SÃO GONÇALO - Aprender matemática de um jeito simples, lúdico, divertido e ainda gratuito é o sonho da maioria dos estudantes e um alívio para os pais. Pensando nisso, o Sistema Firjan Sesi oferece 2,5 mil vagas para o curso grátis Matemática On-line para alunos da rede pública de ensino em todo o estado do Rio. Em São Gonçalo, há 150 vagas.

Para concorrer, é preciso estar matriculado em qualquer escola da rede pública de ensino, preferencialmente em uma turma de 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental (Regular ou EJA), e possuir a condição de baixa renda. As inscrições podem ser feitas até o dia 25/7, às 17h. O candidato, além de preencher o formulário digital com os dados solicitados, deverá anexar os documentos necessários à matrícula.

Publicidade







Clique



Documentação:



• Carteira de Identidade do candidato (e do responsável, caso o candidato seja menor de 18 anos), frente e verso;



• CPF (dispensável caso conste o número do CPF na Carteira de Identidade);



• Comprovante de Matrícula na série em curso (boletim, comprovante do “Matrícula Fácil”, declaração de escolaridade etc.), em escola da rede pública de ensino;



• Autodeclaração de baixa renda ou documentos comprobatórios a seguir listados: declaração ou histórico escolar que comprove vínculo acadêmico, nas hipóteses em que o candidato seja aluno que cursa escola pública; o Comprovante de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais– CadÚnico.



Observação importante: os documentos listados devem estar legíveis para que a inscrição seja efetivamente validada e os arquivos dos documentos precisam ter o formato pdf, jpg, jpeg ou bmp, em tamanho até 1 MB cada arquivo e um total de no máximo 9 MB. Nenhuma alteração posterior de preenchimento será permitida, sob pena de invalidar a inscrição.

O curso tem duração de 20 semanas, com início em 2 de agosto e término em 17 de dezembro de 2021. Será oferecido em formato totalmente on-line e sem custos, através das plataformas digitais Mangahigh e Microsoft Teams. A primeira faz parte do processo educativo da matemática e ajuda no desenvolvimento do estudante de maneira prática e autônoma; já a segunda será a ferramenta de atividades de apoio pedagógico ao professor responsável.Clique AQUI para acessar o formulário de inscrições. A lista de candidatos classificados e a lista de espera serão disponibilizadas no site escolafirjansesi.com.br em 28/07/2021.Documentação:• Carteira de Identidade do candidato (e do responsável, caso o candidato seja menor de 18 anos), frente e verso;• CPF (dispensável caso conste o número do CPF na Carteira de Identidade);• Comprovante de Matrícula na série em curso (boletim, comprovante do “Matrícula Fácil”, declaração de escolaridade etc.), em escola da rede pública de ensino;• Autodeclaração de baixa renda ou documentos comprobatórios a seguir listados: declaração ou histórico escolar que comprove vínculo acadêmico, nas hipóteses em que o candidato seja aluno que cursa escola pública; o Comprovante de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais– CadÚnico.os documentos listados devem estar legíveis para que a inscrição seja efetivamente validada e os arquivos dos documentos precisam ter o formato pdf, jpg, jpeg ou bmp, em tamanho até 1 MB cada arquivo e um total de no máximo 9 MB. Nenhuma alteração posterior de preenchimento será permitida, sob pena de invalidar a inscrição.