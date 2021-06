Núcleo realiza, ainda, regulação de exames e encaminhamentos para outras especialidades e cirurgias que o local não oferece - Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 15/06/2021 10:00

SÃO GONÇALO - Pacientes que passaram por ostomia (cirurgia que abre um estoma - ou orifício - no abdômen ou na traqueia, para comunicação do corpo com o ambiente externo), e precisam de cuidados de saúde especiais, contam na cidade com o Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada. A unidade presta atendimento em diferentes especialidades e faz distribuição de bolsas de colostomia e de produtos usados para a manutenção, durabilidade e limpeza do coletor, além dos cuidados com a pele. Para ter acesso aos serviços, o gonçalense só precisa apresentar o encaminhamento médico para se cadastrar no local.

O espaço oferece atendimento multidisciplinar nas especialidades de Clínica Geral, Enfermagem (com especialização em Estomaterapia), Psicologia, Nutrição, Assistência Social e Fisioterapia, além de oficinas terapêuticas com foco em artesanato. O núcleo realiza, ainda, regulação de exames e encaminhamentos para outras especialidades e cirurgias que o local não oferece. Atualmente, 600 pacientes estão cadastrados neste serviço de saúde. Destes, 200 são atendidos por mês, em média, nas especialidades oferecidas, e 450 retiram as bolsas e seus materiais de manutenção.

“O núcleo atende todos os requisitos elencados na Portaria nº 400/09, do Ministério da Saúde, que estabelece diretrizes nacionais para a atenção à saúde das pessoas ostomizadas no Sistema Único de Saúde, o SUS, e está sempre aberto para novos pacientes. Fazemos uma média de 30 novos cadastros por mês e distribuímos bolsas de colostomia e urostomia, além dos materiais necessários para a limpeza e manutenção”, explicou Flávia Medeiros, enfermeira especializada em estomaterapia e que é responsável pelo local, que ainda ajuda os pacientes a entender e cuidar do estoma em casa. “Durante o tratamento, estimulamos a autonomia e o autocuidado. Mesmo fora do núcleo, o paciente poderá realizar sua limpeza, realizar seu próprio curativo e levar uma vida de qualidade com os materiais que entregamos. Tudo é ensinado e explicado aos pacientes, que também têm acesso a apoio psicológico”, disse ela.



O Núcleo de Atenção à Saúde da Pessoa Ostomizada fica na Avenida Presidente Kennedy nº 207, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2605-8086. Na ficha que preenche, o paciente indica outras três pessoas que podem fazer a retirada de materiais por ele. Para realizar o cadastro, o munícipe deve agendar um consulta com a assistente social pelo telefone 2605-8086 ou pessoalmente na unidade.



Caso a bolsa e os materiais sejam para emergência, o paciente pode ir direto à unidade munido do encaminhamento feito por alguma unidade de saúde de São Gonçalo para a retirada. E, no mesmo dia, marcar a consulta com a assistente social. Para o cadastro, basta levar os seguintes documentos com cópia: identidade, CPF, comprovante de residência (últimos 3 meses), cartão do SUS, laudo médico com CID e duas fotos 3×4.