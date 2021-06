O patrulhamento ostensivo acontece das 5h às 23h, com motos e viaturas, em áreas urbanas de grande movimentação de pessoas e concentração comercial - Divulgação / Renan Otto

O patrulhamento ostensivo acontece das 5h às 23h, com motos e viaturas, em áreas urbanas de grande movimentação de pessoas e concentração comercial

Por Irma Lasmar

Publicado 14/06/2021

SÃO GONÇALO - Desde a expansão do programa São Gonçalo Presente, da PM integrada à Secretaria de Ordem Pública do município, mais de 120 criminosos foram retirados das ruas só este ano. Por meio do patrulhamento contínuo, os agentes realizaram prisões em cumprimento de mandados, capturas de foragidos e flagrantes. Entre os dias 4 e 10 de junho, registraram-se 28 ocorrências, sendo seis por receptação, quatro por porte de droga, cinco por apreensão de aparelhos celulares e três cumprimentos de mandado de prisão. No restante do mês, houve ainda crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio e roubo.

"Este saldo se deve ao trabalho proativo dos policiais do programa e à maior aproximação com a sociedade. Nossa atuação também inclui visitas a estabelecimentos comerciais, a fim de ouvir as demandas do setor, e a interação com a população por meio de grupos do WhatsApp. Assim, temos conseguido intervir em diversas situações, preservando a segurança das pessoas”, disse o secretário de Ordem Pública, major David Ricardo. O patrulhamento ostensivo é feito entre o horário das 5h às 23h, com motos e viaturas, exclusivamente em áreas urbanas de grande movimentação e concentração de estabelecimentos comerciais.