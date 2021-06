Ação é parte da celebração à Semana do Meio Ambiente - Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 12/06/2021 19:22

SÃO GONÇALO - Em celebração à Semana do Meio Ambiente, funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Subsecretaria de Parques e Jardins participaram de uma ação que possibilitou o plantio de novas mudas para a compensação ambiental. Espécies invasoras foram substituídas por árvores frutíferas, como pés de uvaia, grumixama, pitangueira e acerola, que alcançam entre 6 e 15 metros de altura.

Dez funcionários públicos da administração municipal participaram da ação, incluindo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza. “O plantio dessas mudas faz parte da celebração à Semana do Meio Ambiente e nada melhor do que compensar a natureza com novas mudas”, disse.

Segundo o subsecretário de Parques e Jardins, Edson Leal, as árvores frutíferas servirão para alimentar também aves e pássaros. “Não podemos somente podar e cortar as árvores, mas substituir as que foram suprimidas por oferecerem risco à população”, concluiu.

O plantio de árvores em qualquer área do município precisa de solicitação ao Setor de Áreas Verdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que uma espécie nociva não seja plantada de forma inadequada.