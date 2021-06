Quem já teve Covid pode doar sangue 30 dias depois da alta médica, mas quem contraiu a forma grave da doença deverá aguardar um ano após a cura - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 10/06/2021 12:43 | Atualizado 10/06/2021 12:44

SÃO GONÇALO - Doar sangue, além de ser um ato voluntário de amor ao próximo, salva vidas. Nesta quinta-feira (10), o Teatro Municipal Palhaço Carequinha recebe uma campanha de doação de sangue, das 10h às 15h. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Procuradoria Geral do Município, cuja expectativa é de coletar 100 bolsas de sangue para serem encaminhadas ao Hemorio.

Para fazer a doação, é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50 Kg, não possuir nenhuma doença transmitida pelo sangue nem apresentar nenhum processo inflamatório, e não ter feito piercing e tatuagem há menos de um ano. Não é necessário estar em jejum - apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Essas são regras gerais para qualquer momento e local de campanha de coleta.

No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização escrita dos pais ou responsáveis legais. O termo está disponível no site do Hemorio (http://www.hemorio.rj.gov.br) e deve ser entregue junto com uma cópia autenticada da identidade do responsável.

Com relação ao novo coronavírus, pessoas que já tiveram a doença podem doar, uma vez que não há confirmação de contaminação por transfusão de sangue. Contudo, no protocolo adotado, a pessoa precisa esperar 30 dias após a cura da Covid com alta médica, respeitando a janela necessária para evitar o contágio tradicional no ambiente da unidade. Contudo, os que tiveram a forma grave da doença ficam inaptos a doar sangue por um ano após a cura.