Lideranças ligadas a vários movimentos políticos e sociais protestarão contra o crime, cujos índices crescem no Brasil - Reprodução

Lideranças ligadas a vários movimentos políticos e sociais protestarão contra o crime, cujos índices crescem no BrasilReprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 09/06/2021 09:00

SÃO GONÇALO - Está marcado para esta quarta-feira (9), às 10h30, uma manifestação feminina de repúdio ao assassinato de mulheres por seus cônjuges ou por motivação passional. O ato contra o feminicídio, intitulado "Amor não mata! será na escadaria da entrada principal da Prefeitura. O cartaz convoca a participação popular, dizendo para que as simpatizantes da causa levem: "velas, cartazes e sua revolta".

Lideranças ligadas a vários movimentos políticos e sociais protestarão contra o crime, cujos índices crescem no Brasil, e exigirão do Poder Executivo gonçalense a formulação de políticas públicas efetivas pelo fim da violência contra a mulher. Em coordenação coletiva do evento, estão a União da Juventude Socialista (UJS), o Juventude Petista (JPT), a União Brasileira de Mulheres (UBM), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), JUNTAS e o São Gonçalo Vale a Luta.