Além do centro de treinamento do Arsenal, o Craque do Amanhã conta com um novo núcleo em Neves, com capacidade para atender 200 alunos entre 8 e 17 anos, com prioridade para alunos com deficiência - Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 08/06/2021 22:05 | Atualizado 08/06/2021 22:14

SÃO GONÇALO - A Prefeitura, por meio da Clínica da Criança, firmou nesta terça-feira (8) uma parceria com o projeto Craque do Amanhã para realizar o acompanhamento periódico de 400 atletas. Após a criação de um cronograma, os jovens gonçalenses começam a integrar o grupo de atendimentos da unidade.

O Craque do Amanhã atua desde 2012 na cidade, promovendo oportunidades para que crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, que estejam matriculados na rede pública de ensino, possam desenvolver habilidades esportivas. O projeto ainda oferece acompanhamento psicossocial, estímulo à educação formal e capacitação profissionalizante extracurricular. Agora, com a parceria da Clínica da Criança, os alunos terão assistência médica, abrindo um canal direto com os serviços oferecidos na unidade.

“Já oferecemos este serviço para a população, e alinhar esse trabalho com um projeto sério e reconhecido em nossa cidade é muito gratificante. Vamos seguir cuidando das nossas crianças e, agora, ampliando os nossos atendimentos, a responsabilidade só aumenta, mas dedicação e trabalho não irão faltar”, destacou a diretora da Clínica da Criança, Tathiana Delgado.

Além do centro de treinamento do Arsenal, o Craque do Amanhã conta com um novo núcleo com capacidade para atender 200 crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos, de ambos os sexos, matriculados na rede pública de ensino, com prioridade para alunos portadores de deficiência. A unidade, que fica localizada em Neves, é a primeira dentro de uma escola municipal de São Gonçalo. De acordo com o coordenador desportivo do projeto, Daniel Miranda, essa parceria só fortalece a relação com o município.

“Estamos muito felizes e satisfeitos com essa parceria, que vai fazer a diferença na vida dos nossos alunos e das famílias atendidas. Agradeço à Tathiana e à equipe por ter nos acolhido de forma tão humana, proporcionando esse acesso aos serviços”, agradeceu. A Clínica da Criança fica na Praça Estefânia de Carvalho, ao lado da Rodovia Washington Luiz e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.