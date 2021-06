Campanha continua até dia 9 de julho nas 66 unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8h às 17h - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 07/06/2021 20:17

SÃO GONÇALO - A vacinação contra a gripe entra na terceira fase na próxima quarta-feira (9), voltada para pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, forças armadas e forças de segurança e salvamento, trabalhadores portuários, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário urbano e de longo curso.

No total, os grupos prioritários em São Gonçalo para a vacinação da gripe somam 458.441 mil pessoas. A meta é vacinar 90% desses indivíduos, um total de 412.597 pessoas. Esta terceira e atual fase tem um total de 155.090 mil pessoas e o objetivo é vacinar, pelo menos, 139.581 indivíduos. Já a segunda fase tem um total de 192.216 munícipes, com meta de vacinar 172.994. São 181.304 mil idosos, com meta de imunizar 163.174 mil, e 8.763 professores, com meta de imunizar 7.887 mil. Até a última quarta-feira (2), foram imunizadas 49.482 pessoas, sendo 17.150 crianças, 2.249 gestantes, 696 puérperas e 5.783 trabalhadores da saúde, todas da primeira fase, além de 21.966 idosos e 1.638 professores, da segunda fase. O total de vacinados corresponde a 16,4% da população-alvo.

A campanha continua até dia 9 de julho nas 66 unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Professores e idosos, que são da segunda fase, podem continuar se vacinando, assim como as pessoas do grupo da primeira fase: crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), povos indígenas e trabalhadores da saúde.

Quem tem direito a tomar a vacina antigripal deve ficar atento ao intervalo entre os imunizantes dos vírus da Influenza e da Covid-19, que deve ser de 14 dias. Quem tomou a primeira dose contra o coronavírus e aguarda a segunda dose pode se imunizar contra a gripe neste intervalo, sempre obedecendo o espaço de duas semanas entre as aplicações.

“É muito importante que as pessoas procurem as unidades de saúde para se protegerem da gripe. Toda vacina é importante e não pode deixar de tomar a da gripe porque tomou a do coronavírus”, alerta o coordenador de imunização da Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Rafael Vidal.