A atual Diretoria realizou um diagnóstico das fragilidades do serviço antes oferecido e desenvolveu um novo planejamento - Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 07/06/2021 16:07

SÃO GONÇALO - Com uma média de 500 partos por mês e uma equipe médica multidisciplinar que atua no dia a dia de mães e bebês internados, a Maternidade Dr. Mário Niajar, no Alcântara, promove uma reestruturação de seu serviço de proteção e apoio ao aleitamento materno, que inclui o aperfeiçoamento do atendimento aos pacientes. A atual direção realizou um diagnóstico das fragilidades do serviço antes oferecido e desenvolveu um novo planejamento. Hoje em dia, a equipe de enfermagem realiza a avaliação e orientação diária ao aleitamento em todas as parturientes que estão internadas na maternidade.

“Estamos reestruturando todo o processo de suporte e informação de amamentação para uma melhor assistência às mães. Antes, a maternidade contava apenas com uma sala de serviço para aleitamento; atualmente, nosso serviço é feito ativamente junto à mãe, com uma grande equipe médica competente e habilitada, composta por ginecologistas, obstetras e pediatras. Além disso, contamos com o suporte de uma equipe de enfermagem, nutrição e fonoaudiologia”, assegurou a diretora geral da unidade, Dra. Glei Pain.

Com essa reestruturação, a rotina da maternidade mudou - começando pela visão sobre o parto, a maternidade e a primeira infância.

“Com esse novo método de atendimento implementado, todos os profissionais passaram a ter um olhar especial ao aleitamento materno. Inicialmente, toda a equipe multiprofissional da unidade recebeu um treinamento, realizado pela enfermeira Carla Moema, que é mestre no assunto, e a partir disso introduzimos nossa atual proposta de trabalho. Foi desenvolvida uma ferramenta, tipo check list, de avaliação e observação no dia a dia da mãe e do bebê no leito. Esse formulário foi feito com base nos 10 passos do aleitamento materno, que é preenchido diariamente, com isso conseguimos acompanhar diversos fatores, como a condição do mamilo da mãe e a solicitação da fórmula láctea”, explicou a gerente de enfermagem da unidade, Ester Finamore.

Também foi ampliado o acompanhamento por parte da equipe de nutrição, que, além de orientações diárias, realiza o encaminhamento para captação pós-alta para o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno, desenvolvido na Clínica Municipal Gonçalense.

“Quando a gestante dá entrada na maternidade, a equipe de nutrição já inicia os atendimentos e realiza diariamente o acompanhamento dessa paciente, ou seja, a assistência acontece desde a entrada na unidade até a sua alta. Os nutricionistas planejam a dieta apropriada para a necessidade de cada paciente e o bebê também é assistido pela equipe de nutrição, que realiza sua avaliação nutricional diária. Durante o atendimento, a mãe é orientada a seguir uma alimentação saudável e direcionada sobre a importância do aleitamento materno. Também realizamos uma parceria com o Grupo de Aleitamento Materno da Clínica Municipal Gonçalense, que atua no auxílio às mães nas possíveis dificuldades da amamentação. Ao dar alta à gestante, damos a ela o encaminhamento para a clínica, explicando a importância do grupo e o que ele pode trazer de benefício”, disse Priscilla Vieira, coordenadora e responsável técnica de Nutrição da Maternidade.

A Maternidade Dr. Mário Niajar, que funciona no sistema porta aberta, 24 horas por dia, fica na Rua Dr. Alfredo Backer nº 324, Alcântara.

