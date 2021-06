De acordo com o presidente da Unibairros, José Policarpo, o próximo passo será reformular o estatuto da federação - Divulgação / Marcelo Almeida

Por Irma Lasmar

Publicado 07/06/2021 14:39

SÃO GONÇALO - A Federação das Associações de Moradores de São Gonçalo (Fambasg), conhecida como Unibairros, deu posse à sua nova Diretoria, eleita em 11 de março deste ano, durante sua primeira assembleia geral realizada neste domingo (6). Será um diretor para cada uma das 11 áreas técnicas, como Saúde, Educação e Habitação, dentre outras.

De acordo com o presidente da Unibairros, José Policarpo, o próximo passo será reformular o estatuto da federação, deixando-o melhor adaptado às necessidades dos tempos atuais. "Temos algumas diretorias que não se sustentam hoje. Ao mesmo tempo, novos tempo trazem novas questões que não estão sendo atendidas, como meio ambiente e mobilidade urbana, por exemplo", afirmou.

Outro ponto levantado na reunião, e que estará na pauta de luta da instituição, será o Plano Diretor de São Gonçalo. O documento, originalmente criado em 1991, expirou e a cidade não tem outro em vigor de forma legal.

No próximo sábado (12), a Associação de Moradores de Neves (Amoneves) fará uma assembleia geral para discutir as enchentes no bairro. Foram convidados o vice-prefeito, Sergio Gevu, e o vereador Professor Josemar, que também são moradores da região.