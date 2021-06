GM Marcia Cristina, 50 anos: 'Atuamos nas ruas diariamente, então é importante que estejamos vacinados para continuar servindo a população' - Divulgação

GM Marcia Cristina, 50 anos: 'Atuamos nas ruas diariamente, então é importante que estejamos vacinados para continuar servindo a população'Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 03/06/2021 22:54

SÃO GONÇALO - Com a inclusão dos servidores da Guarda Municipal entre os grupos prioritários no plano de vacinação contra a Covid-19, somente esta semana mais de 80 guardas da cidade já foram atendidos. Ao todo, são 310 agentes que atuam nas mais diversas frentes do município. Segundo o comandante da GM, Antônio Machado dos Santos, a imunização dos servidores garante a segurança dos oficiais no patrulhamento, no ordenamento do trânsito, nas rondas escolares e na defesa e preservação ambiental.

“A imunização da Guarda é muito importante, levando em consideração que estamos na linha de frente nas ruas e nos postos de vacinação dando todo o suporte, não somente para os profissionais da saúde mas também para os munícipes”, disse ele.

Publicidade

A agente Marcia Cristina, de 50 anos, que faz parte da Guarda há 28 anos, falou sobre o alívio que sentiu ao ser vacinada contra o coronavírus. “Já tive Covid no ano passado, então já sei o que é a doença e quais os seus sintomas. Neste momento é fundamental os profissionais serem vacinados, já que a gente sempre esteve auxiliando os profissionais da saúde na vacinação. Atuamos nas ruas diariamente, então é importante que estejamos vacinados para continuar servindo a população”, contou.

Os guardas municipais a partir dos 50 anos poderão se vacinar contra o coronavírus até esta sexta (04). A vacinação está disponível nos mesmos doze pontos de atendimento, quatro deles com sistema drive-thru, que servem aos demais munícipes. Devido ao ponto facultativo, o horário será das 8h às 12h. Para isso, devem apresentar o comprovante de trabalho no município de São Gonçalo, identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação. A partir da próxima semana, outras faixas etárias desta categoria profissional serão contempladas.