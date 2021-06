São Gonçalo continua imunizando pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, incluindo grávidas e puérperas nesta idade; profissionais da educação, guardas municipais, veterinários, todos a partir de 50 anos e que estejam trabalhando; e estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar - Divulgação / Lucas Alvarenga

São Gonçalo continua imunizando pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, incluindo grávidas e puérperas nesta idade; profissionais da educação, guardas municipais, veterinários, todos a partir de 50 anos e que estejam trabalhando; e estagiários da saúde atuando em unidade hospitalarDivulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 03/06/2021 22:24

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil retoma a vacinação contra o coronavírus nesta sexta-feira (04), em doze pontos de vacinação, das 8h às 12h. Nesta quinta-feira (03), feriado de Corpus Christi, não houve campanha na cidade. São Gonçalo continua imunizando pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, incluindo grávidas e puérperas nesta idade; profissionais da educação, guardas municipais, veterinários, todos a partir de 50 anos e que estejam trabalhando; e estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar. Todos devem comprovar vínculo com o município – ou empregatício ou de residência. No sábado (05), a vacinação também acontece das 8h às 12h.



A cidade também vacina pessoas com síndrome de Down, com deficiência permanente ou com doenças neurológicas crônicas com mais de 18 anos, trabalhadores da saúde da linha de frente e profissionais da saúde a partir desta mesma idade e munícipes comuns acima de 60 anos. A segunda dose da Coronavac está disponível para aqueles que tomaram a primeira dose do mesmo imunizante. Podem receber a segunda dose da Astrazeneca pessoas que tomaram a vacina há mais de 12 semanas. Para isso, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose aplicada no município.

Só as grávidas e puérperas têm exclusividade para tomar a vacina da Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem tomar esta vacina, segundo o informe técnico do Governo do Estado. No entanto, não há exclusividade, já que estes grupos podem ser vacinados com a Astrazeneca. Para ter escolha do imunizante, o gonçalense precisa apresentar um laudo médico, indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos. Os demais grupos de primeira dose serão vacinados com a Astrazeneca, já que a Coronavac está reservada para a aplicação da segunda dose.

Publicidade

Desde o início da campanha, a cidade vacinou com a primeira dose 230.775 pessoas, sendo 28.771 trabalhadores da saúde, 133.899 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 61.996 pessoas com comorbidades, 310 grávidas e puérperas, 648 pessoas com deficiência permanente, 567 trabalhadores da educação, 19 trabalhadores das forças de segurança e salvamento e 2.739 acamados. Até as 16h desta quarta-feira (2), 137.905 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.