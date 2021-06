O jogador passou por uma cirurgia no Hospital Alberto Torres, onde lhe foram colocados uma placa de 8mm, dois parafusos e uma haste no pé fraturado - Divulgação

O jogador passou por uma cirurgia no Hospital Alberto Torres, onde lhe foram colocados uma placa de 8mm, dois parafusos e uma haste no pé fraturadoDivulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 07/06/2021 17:59 | Atualizado 07/06/2021 18:06

SÃO GONÇALO - Os fãs do jogador Wellington Brito, de 30 anos, se mobilizaram em uma campanha na internet para arrecadar ajuda financeira ao goleiro, que sofreu uma grave lesão durante um treino no dia 19 de abril, rompendo a fíbula e fraturando o quinto metatarso do pé direito. Ele passou por uma cirurgia no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde foram colocados uma placa de 8mm, dois parafusos e uma haste no pé fraturado.

Desde a lesão e a cirurgia, Wellington vive da ajuda de amigos e de familiares para cobrir despesas com alimentação, energia elétrica, medicamentos, transporte para consultas médicas e para as sessões de fisioterapia. Até uma de suas chuteiras foi rifada para obtenção de recursos. Morador do bairro Pita, ele é formado em Edificações e dividia sua rotina entre os treinos e o trabalho fora do campo como promotor de vendas e, pouco antes da pandemia, como encarregado de obras na Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores.

O jogador iniciou sua carreira no futebol ainda na pré-adolescência, com 12 anos, no time da escola em que estudava, entrando em seguida para as equipes de base do Botafogo mirim e infantil. Passou pelo clube Profut (segunda divisão), pelo qual jogou o Campeonato Carioca, defendeu o Fluminense juvenil e ainda integrou o Grêmio Assisense, de São Paulo. Atualmente jogava o Fut 7 da região metropolitana e se preparava para disputar o Brasileirão da baixada fluminense.

Os médicos disseram que o goleiro poderá voltar aos gramados, mas a recuperação da cirurgia é lenta e requer paciência. Wellington segue aguardando o INSS marcar a perícia para, assim, receber o auxílio-doença. Quem quiser ajudar pode entrar em contato através do WhatsApp (21) 99178-2021 ou doar pelo Pix de chave " [email protected] ".

