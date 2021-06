Uma equipe especializada desenvolve ações de abordagem social a crianças e adolescentes em trabalho infantil, em especial nos pontos críticos revelados pelo mapeamento de risco social - Divulgação

Uma equipe especializada desenvolve ações de abordagem social a crianças e adolescentes em trabalho infantil, em especial nos pontos críticos revelados pelo mapeamento de risco socialDivulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 08/06/2021 09:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Assistência Social, através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) – integrante da Proteção Social Especial da SEMAS –, promove entre os dias 8 e 11 de junho a Semana da Erradicação do Trabalho Infantil, com atividades estratégicas de conscientização sobre o tema no município. O Programa, reorganizado em 2009, trabalha a articulação e mobilização de todo o Sistema de Garantia de Direitos em favor do enfrentamento do trabalho e da exploração infantil através de ações conjuntas, integradas e intersetoriais de fortalecimento de projetos que ofertem às crianças, adolescentes e famílias uma nova perspectiva de vida. No município, uma equipe especializada desenvolve ações de abordagem social a crianças e adolescentes em trabalho infantil, em especial nos pontos críticos revelados pelo mapeamento de risco social.

Em alusão a esta importante data, a Secretaria de Assistência Social preparou uma programação repleta de atividades de conscientização. Nesta terça-feira (8), das 10h às 12h, acontece a abertura oficial da Semana com uma ação de visibilidade e conscientização em frente ao Prédio do Relógio, em Alcântara. Às 13h, a Praça Doutor Luiz Palmier (Praça da Marisa), no Centro, recebe ações com confecção de camisas, oficinas de brincadeiras antigas e exposição de desenhos. Na quarta (9), às 9h, acontecerá uma roda de conversa com o tema: “Agir agora para acabar com o trabalho infantil”, no auditório da Guarda Municipal, localizado na sede da Secretaria de Assistência Social, no bairro Venda da Cruz. Na quinta (10), a Secretaria promove o evento on-line “Trabalho CMDCA E CT Infantil, pandemia e direito à educação”. E, para encerrar a programação, na sexta-feira (11), às 9h, será realizado o seminário “Todos contra o trabalho Infantil”, na Câmara de Vereadores.

