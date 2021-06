Aula inaugural recontou a ocupação histórica do território de São Gonçalo e seu desdobramento na dinâmica ambiental - Divulgação / Renan Otto

Aula inaugural recontou a ocupação histórica do território de São Gonçalo e seu desdobramento na dinâmica ambientalDivulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 08/06/2021 08:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Meio Ambiente deu início nesta segunda-feira (7) ao primeiro curso de capacitação do Grupamento de Defesa e Proteção Ambiental (GPAm), na APA Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula. Na abertura, foi realizada uma aula para os guardas ambientais, ministrada pelo biólogo e subsecretário municipal de Meio Ambiente, Gláucio Brandão, que falou sobre a ocupação histórica do território de São Gonçalo e seu desdobramento na dinâmica ambiental. A previsão de término desta primeira turma é outubro.

A capacitação, pioneira no município, que terá duração de 160 horas e será realizada de forma híbrida (on-line e presencial), é uma das iniciativas para solidificar a atuação dos agentes nas áreas de preservação ambiental (APAs) do município. O secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso, destacou a importância do curso e como esses agentes podem repassar conhecimento para a população.

“Nossa intenção é capacitar esses profissionais para melhor cuidar das nossas áreas de proteção, atuando na gestão ambiental da cidade, além de serem multiplicadores com os munícipes que visitam diariamente esses espaços”, explicou.

Parte das ações pela Semana do Meio Ambiente, que teve início no dia 5 de junho, o curso integra o Programa Municipal de Educação Ambiental (Promea), uma parceria entre as secretarias de Meio Ambiente e Educação que visa a uma educação ambiental presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter escolar (formal) e não escolar (informal).

“Essa capacitação vai elevar muito o nível da nossa tropa. Agradeço o empenho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e espero que todos tirem o máximo proveito do curso”, disse o comandante da Guarda Municipal de São Gonçalo, Antonio dos Santos.

A grade curricular do curso, que terá atividades práticas e teóricas, é formada por: primeiros socorros; papel do GPAm; uso dos equipamentos próprios das atividades do GPAm; matemática aplicada na aula de cartografia, português aplicado na aula de comunicação não violenta; e geologia e botânica básicas. Ao final do curso, os participantes irão apresentar um trabalho de conclusão que tenha viabilidade de ser implantado no município.

