'Se eu fosse pedir ajuda, ele iria morrer', diz criança de 3 anos que salvou amigo de afogamento

Rio - O menino Arthur Console de três anos, que ficou conhecido após salvar um amigo , identificado como Henrique, também de três anos, de um afogamento na piscina em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, disse que chegou a pensar em pedir ajuda para algum adulto, mas viu que não daria tempo e que o amigo poderia morrer.

Em entrevista ao DIA, Poliana Console de Oliveira, mãe do pequeno herói, disse que as crianças tinham o costume de brincar no quintal e que ela sempre está por perto, mas, no momento do acidente, tinha ido para a frente do sítio em que estavam.

"Eu estava com eles e saí para ir pegar uma ferramenta. Quando voltei, o Henrique estava chorando e todo molhado dizendo que o Arthur tinha salvado a vida dele", disse a mãe.

Ainda de acordo com Poliana, a piscina fica no sítio da família, onde eles foram passar a quarentena durante a pandemia. O menor que foi salvo, é filho do caseiro do local.

"Quando eles me contaram o que tinha acontecido, eu não acreditei e fui olhar as câmeras de segurança, aí vi que realmente o Henrique tinha caído. Poderia ter sido uma tragédia com os dois", finalizou Poliana.

Após a repercussão do vídeo, o pequeno Arthur, que segundo a mãe, é apaixonado pela polícia, recebeu uma homenagem. Agentes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 29º BPM (Itaperuna) foram até o local onde aconteceu o acidente e entregaram uma cesta de chocolates, um certificado e um troféu para a criança.

"Uma lembrancinha porque você é um instrumento de Deus, um herói de verdade. O mundo precisa de heróis como você", afirmou o sargento Silvino no momento da entrega.