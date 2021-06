Nesta terça-feira (8), pessoas com mais de 59 anos podem procurar um dos doze pontos de vacinação, das 8h às 17h. Só as grávidas e puérperas com mais de 18 anos têm exclusividade para tomar a Pfizer - Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 07/06/2021 20:47

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil recebeu mais 11.380 doses da Astrazeneca, nesta segunda-feira (7), para continuar imunizando os gonçalenses contra o novo coronavírus. Nesta terça-feira (8), pessoas com mais de 59 anos podem procurar um dos doze pontos de vacinação, das 8h às 17h. Só as grávidas e puérperas com mais de 18 anos têm exclusividade para tomar a Pfizer, que está disponível em cinco locais: Salão do Clube Mauá, no Centro; Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, no Alcântara; Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; CRAS de Vista Alegre; e o drive-thru do Centro de Tradições Nordestinas, em Neves.

Durante toda a semana, os trabalhadores da educação, profissionais de educação física, guardas municipais e veterinários com mais de 30 anos também poderão receber a primeira dose. Todos precisam estar trabalhando e comprovar o vínculo com São Gonçalo – empregatício ou de residência. Pessoas com comorbidades, com doenças neurológicas crônicas, com deficiência permanente e com síndrome de Down, estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, trabalhadores da saúde da linha de frente e profissionais da saúde – todos acima dos 18 anos – também podem se vacinar. Só pode escolher a vacina quem apresentar um laudo médico indicando a aplicação da marca escolhida e os motivos, segundo determinação do Governo do Estado.

A Coronavac está disponível apenas para a segunda dose, levando o comprovante da primeira dose aplicada no município. Desde o início da campanha, a cidade aplicou a primeira dose em 237.052 pessoas, sendo 29.334 trabalhadores da saúde, 134.220 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 66.300 pessoas com comorbidades, 810 pessoas com deficiência permanente, 1.384 trabalhadores da educação, 29 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.739 acamados e 437 pessoas da população em geral com mais de 59 anos. Até as 15h desta segunda-feira (7), 138.827 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.