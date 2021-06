Nesta quarta-feira (9), serão contemplados com a primeira dose da Astrazeneca os gonçalenses a partir dos 58 anos. A Coronavac está disponível apenas para segunda dose - Divulgação / Renan Otto

Nesta quarta-feira (9), serão contemplados com a primeira dose da Astrazeneca os gonçalenses a partir dos 58 anos. A Coronavac está disponível apenas para segunda doseDivulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 08/06/2021 22:51

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil começa a vacinar uma idade por dia contra o coronavírus para a população em geral a partir desta quarta-feira (9), quando serão contempladas pessoas a partir de 58 anos. A imunização de grávidas e puérperas está suspensa, já que acabou a Pfizer - marca exclusiva para munícipes nestas condições. A cidade disponibiliza 12 pontos de vacinação, quatro deles com drive-thru, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Além da população em geral, a cidade imuniza trabalhadores da educação, profissionais de educação física, guardas municipais e veterinários – todos com mais de 30 anos, que precisam estar trabalhando e comprovar o vínculo com São Gonçalo, seja empregatício ou de residência. Estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, com doenças neurológicas crônicas, com deficiência permanente e com síndrome de Down, trabalhadores da saúde da linha de frente e profissionais da área médica – todos a partir dos 18 anos – também podem receber a primeira dose.

A Coronavac está disponível apenas para a segunda dose. Podem receber a segunda dose da Astrazeneca os munícipes que tomaram a vacina há mais de 12 semanas. Para isso, devem estar munidos do comprovante da primeira dose aplicada no mesmo município. Os locais de vacinação recebem as pessoas que chegam até 16h30, para que sejam atendidas até 17h nos dias de semana e até 11h30 nos sábados.

Desde o início da campanha, a cidade aplicou a primeira dose 240.653 pessoas, sendo 29.554 trabalhadores da saúde, 134.409 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 67.433 pessoas com comorbidades, 859 pessoas com deficiência permanente, 2.421 trabalhadores da educação, 56 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.739 acamados e 1.383 pessoas da população em geral com mais de 59 anos. Até as 15h desta terça-feira (8), 139.317 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.

