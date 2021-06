O secretário André Vargas e o prefeito Capitão Nelson, na abertura da expansão, que agora conta com 19 leitos - sete a mais dos 14 já em funcionamento na Clínica Nossa Senhora das Vitórias - Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 10/06/2021 12:30

SÃO GONÇALO - Com a promessa de desenvolver um trabalho humanizado e íntegro, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil inaugurou a nova ala de emergência psiquiátrica do Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto, nesta quarta-feira (9). A reforma é mais uma melhoria dentre os benefícios para aqueles que dependem do atendimento de saúde mental na cidade.

“Estamos entregando uma ala digna de atendimento aos munícipes. Foi feito um excelente trabalho, inclusive aprovado e elogiado durante uma fiscalização do Departamento de Saúde Mental realizada pelo Governo do Estado nesta semana. Esse é mais um compromisso que garantimos à população gonçalense”, afirmou o prefeito, Capitão Nelson.

Com a ampliação, o atendimento da emergência será retomado para uma unidade mista, cumprindo uma exigência da Portaria Federal GM/MS Nº 148, de 31 de janeiro de 2012.

“Por mais que ainda esteja longe do que a gente efetivamente almeja, já é um ótimo resultado para que consigamos dar dignidade aos pacientes desta especialidade médica, além de restabelecer a sensação de humanidade dessa ala. É um trabalho de muita batalha, mas extremamente gratificante”, disse o secretário municipal da pasta, Dr. André Vargas.

De acordo com o diretor geral do HLP, Lindemberg Soares, a ampliação da unidade foi necessária por conta da atual demanda pelo serviço. Atualmente, são 19 leitos, sete a mais dos 14 existentes já em funcionamento na Clínica Nossa Senhora das Vitórias.

“Reestabelecer esse serviço em nossa unidade é de tamanha importância. Primeiramente, contamos com uma boa estrutura de espaço físico, a qual atende com conforto aos pacientes psiquiátricos. A saúde mental demanda um maior cuidado e dedicação não apenas de nosso corpo clínico, mas também em nível estrutural”, informou o diretor.

Com a reinauguração, os pacientes terão à disposição uma equipe multidisciplinar, com médicos especialistas, psicologia, assistência social, enfermagem e técnicos de enfermagem. A unidade funcionará com atendimento emergencial, de portas abertas, 24 horas por dia, para pacientes que necessitam da saúde mental, oferecendo serviço clínico e internação psiquiátrica.



“Entendemos a extensa demanda da atenção psiquiátrica em nosso município, por isso abrimos nossas portas a fim de dar a devida importância à necessidade dos pacientes, garantindo que a medicina de fato estará sendo realizada de forma humana, íntegra e digna para como nossa população merece”, declarou Ana Carolina Coelho, diretora médica do HLP.