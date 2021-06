Medicamentos foram apreendidos e a responsável pelo consultório, encaminhada para a 74ª DP - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 10/06/2021 13:02 | Atualizado 10/06/2021 13:05

SÃO GONÇALO - A Vigilância Sanitária - em uma ação realizada com a Polícia Civil - autuou e interditou uma clínica de estética que funcionava clandestinamente na Rua João Caetano, em Alcântara. A responsável pelo estabelecimento foi levada para a 74ª DP (Alcântara) para prestar esclarecimentos. O local não possuía licença sanitária e nem profissional habilitado para realizar procedimentos invasivos com utilização de seringas e agulhas, como a carboxiterapia, que só pode ser efetuada por esteticista graduado.

Além dos procedimentos irregulares, o local tinha condições insalubres, com muita sujeira na sala onde eram realizadas as consultas. O estabelecimento oferecia vários serviços sem a autorização da Vigilância Sanitária e, também de forma irregular, utilizava medicamentos como desoxicolato, lidocaína (emagrecedor), prometazina injetável (Fenergan), anti-histamínicos, ácido hialurônico, entre outros fármacos, que foram apreendidos na ação. Alguns desses itens estavam fora do prazo de validade.

A Vigilância Sanitária de São Gonçalo destaca que a realização de procedimentos invasivos e a administração de produtos injetáveis para fins estéticos só são permitidas a profissionais habilitados. Pessoas sem instrução profissional e medicamentos vencidos colocam em risco a saúde e a integridade física daqueles que se submetem a esses tratamentos.

