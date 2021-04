Andressa urach Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 18:06

Não há tempo ruim para Andressa Urach! É que após uma longa carreira como modelo e apresentadora, ela decidiu tomar novos rumos em sua vida: está fazendo curso de estética e já até criou até um Instagram para divulgar os serviços. "Designer de sobrancelha, especialista em embelezamento do olhar, nail designer e esteticista. Qualidade no serviço e bom atendimento é nosso objetivo", diz ela na bio.



Nos posts, ela compartilha parte das aulas e dos atendimentos que tem feito. Neste sábado, Andressa disse que está feliz com o curso, não só o de estética, mas todos que tem feito ultimamente. "Estou com 33 anos e já fiz vários cursos em várias áreas: Atriz, radialista, apresentadora de TV, chefe de cozinha, faculdade de enfermagem, barbeira entre outros cursos que estou me profissionalizando na área da estética e estou amando (designer de sobrancelha, manicure, limpeza de pele, cílios, massagem, bronzeamento ...).", falou.



Casada com Thiago Lopes desde o fim do ano passado, ela continuou: "Sabe o que eu aprendi? Que eu amo aprender! Amo cuidar das pessoas. Amo a vida e sou muito grata a Deus por ter chegado onde cheguei! E sabe porque decidi fazer esse post? Para ajudar você, nunca é tarde para você aprender, lute por teus sonhos e acredite em você. Deus realiza os desejos do nosso coração", disse.