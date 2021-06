A subsecretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, participou da aula inaugural, que ocorreu no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 10/06/2021 14:10

SÃO GONÇALO - Com a ideia de estimular o empreendedorismo entre mulheres em situação de vulnerabilidade social no contexto pós-pandemia, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) promove um curso de capacitação do Programa Qualifica Mulher, que faz parte do projeto Qualificar para Transformar: Mulheres Fluminenses. Representando o município, a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, participou da aula inaugural, que ocorreu no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, em que também esteve presente a secretária nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Rodrigues.

O município foi contemplado com 50 vagas no curso de Economia Solidária, que visam a qualificar empreendedoras que desejam montar seu próprio negócio, buscando capacitar e estimular a desenvolverem o comportamento cooperador e associativo. As inscrições já foram encerradas. As aulas, que ocorrem na modalidade à distância desde ontem (9), têm duração de um mês, com carga horária mínima de 20h.

“São Gonçalo só tem agradecer por esta parceria com o Ministério da Mulher. Não tenho dúvida de que, neste período que estamos vivendo, a pandemia deixou em evidência a sobrecarga das mulheres, que é conciliar a carreira com as tarefas domésticas. A capacitação tem um poder de fortalecê-las para que consigam atingir seus objetivos. Mulheres capacitadas se tornam mais fortes para saírem da situação de vulnerabilidade. Em São Gonçalo temos o Projeto Lidera Mulher, com uma proposta empreendedora explícita. Temos ciência de que a economia está passando por um momento difícil, mas não podemos nos acovardar. A mulher é perseverante, portanto vamos e temos que conseguir mudar esse cenário. Nossa cidade vai seguir trabalhando, para fazer parte da transformação da mulher, criando soluções e um ambiente inclusivo, sempre tendo como aliada a tecnologia e o diálogo frequente com a rede de serviços”, declarou a subsecretária municipal.





A subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres de São Gonçalo, Ana Cristina da Silva, e a secretária Nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Rodrigues Divulgação