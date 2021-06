De acordo com a Prefeitura, a apresentação da documentação com comprovantes contábil e fiscal das atividades pelas entidades conveniadas é fundamental para o pagamento - Álbum pessoal / Obra Comunitária São Francisco de Assis

Por Irma Lasmar

Publicado 12/06/2021 14:53

SÃO GONÇALO - A obra comunitária São Francisco de Assis, que funciona desde 1988 no bairro do Jóquei e mantém a creche conveniada de mesmo nome, lançou uma campanha nas redes sociais para angariar fundos que lhe garantam continuar suas atividades, que atualmente atendem 82 crianças. Os diretores contam que estão há nove meses sem receber a verba da Prefeitura, celebrada mediante convênio. Ela está vendendo rifas para concorrer a prêmios, que serão sorteados hoje (12) às 15h, pelo canal da entidade no YouTube durante show beneficente do Trio Som do Chico. A chave do PIX para transferência é 21 98251 0874.

Assim como esta, outras creches também se queixam da falta de pagamento pelo governo municipal. Os porta-vozes do prefeito, no entanto, esclarecem que o Executivo efetuou o repasse dos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro às creches que apresentaram a documentação contábil e fiscal que lhes foram solicitadas, e que para isso o prazo teria sido até flexibilizado, dando mais tempo para a organização e emissão dos comprovantes. A prestação de contas, segundo o Município, é essencial para a liberação da verba. Em relação aos seis meses pendentes de 2020, que não foram pagos pela gestão anterior, a equipe de Capitão Nelson informa que aguarda decisão judicial para se posicionar.