Na terça-feira (15), dia oficial da celebração, o Centro Dia e o Centro de Referência, que funcionam no mesmo prédio, promoverão palestras, exposição e atividades lúdicas para conscientizar o público sobre o problemaReprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 14/06/2021 12:12

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Assistência Social preparou uma programação de ações de conscientização em homenagem ao Junho Violeta, mês de combate à violência contra a pessoa idosa. Na terça-feira (15), dia oficial da celebração, o Centro Dia – localizado na Av. Albino Imparato nº 1.510, no bairro Jardim Catarina, promoverá, a partir das 8h, uma exposição sobre a conscientização contra violência ao idoso, com o Disque 100 em destaque. O Centro de Referência – que fica no mesmo local do Centro Dia – receberá, às 9h, a palestra: “Respeito ao Idoso, Responsabilidade de todos!”, ministrada por Sandra Rabello, com informações sobre situações de violência contra a pessoa idosa, suas causas e consequências.

Também no Centro Dia, às 13h30, outra palestra, com o tema “Cuidar dos idosos é preservar nossa história”, alertará sobre o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa como questão de direitos humanos. Já às 14:30, a apresentação “Os impactos psicológicos da violência contra o Idoso” terá foco nos efeitos dos maus-tratos no dia a dia. Para encerrar a programação, às 15h30 acontecerá uma atividade lúdica sobre o tema.

As ações cumprem o previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003), no Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento (ONU/2002) e nas deliberações da I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, no que diz respeito ao enfrentamento de todas as formas de violência e da exclusão social contra esse grupo social. De acordo com dados divulgados pelo Governo Federal, somente no primeiro semestre deste ano, mais de 33,6 mil casos de violação de direitos humanos foram registrados contra os idosos no país.