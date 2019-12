Aos 60 anos, ucraniana impressiona com visual e conta segredos para 'não envelhecer'

Envelhecer faz parte do processo natural da vida. No entanto, seguir alguns passos pode ajudar a ter uma aparência mais jovem do que a verdadeira idade. Exemplo disso é a ucraniana Svetlana Gass. Aos 60 anos, ela impressiona por aparentar ser mais nova e ter um corpo definido.

Segundo o Daily Star, Svetlana já ganhou dois concursos de beleza nos Estados Unidos. Ela ainda é vó de um menino de 12 anos. Para ter a aparência jovial, a ucraniana diz que segue duas dicas – e compartilha seus segredos.

Quais os segredos para 'não envelhecer'?

Conforme conta, o primeiro segredo por trás do seu corpo definido é nunca parar de se mexer. Apesar de não dar detalhes, ela explica que desfruta de uma série de atividades que ajudam a ter mais condicionamento físico.

A outra revelação da mulher, que administra seu próprio salão de beleza na Ucrânia, é ter uma alimentação saudável e equilibrada. Ela afirma evitar todos os tipos de doces e frituras e ressalta que consome muitas frutas e legumes diariamente.

No Instagram, ela costuma publicar diversas fotos em que exibe o corpo. Nos comentários, os seguidores não poupam elogios. "Você está fabulosa", diz um. "Que mulher linda e confiante. Tão poderosa", afirma outro. "Você é uma inspiração", destaca mais um.