Priscilla Canedo e Lula - Divulgação

Priscilla Canedo e LulaDivulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 12/06/2021 19:49

SÃO GONÇALO - Lideranças políticas e comunitárias do estado do Rio tiveram um encontro com o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva neste sábado (12), em um hotel da zona sul carioca, para apresentar as pautas sociais locais e debater projetos e ações de melhorias à população fluminense mais vulnerável.

De acordo com a vereadora gonçalense Priscilla Canedo (PT), presente na reunião, o presidente ouviu com atenção as carências de São Gonçalo, incluindo geração de emprego, segurança e qualidade de vida. "Como única mulher eleita na cidade e pertencer ao Partido dos Trabalhadores, não poderia faltar a um momento deste. Lula foi o primeiro presidente a visitar nossa cidade ainda no cargo e investir recursos fundamentais em obras de infraestrutura. O governo federal precisa olhar mais por São Gonçalo", disparou ela.

Publicidade

Também compareceram, entre outras personalidades do cenário político e comunitário: os vereadores Hadesh, de Maricá, e Verônica Lima, de Niterói; o ex-prefeito de Maricá e atual vice-presidente do PT, Washington Quaquá; e Dimas Gadelha, prefeitável por São Gonçalo na eleição de 2020.