O Levante Feminista tem âmbito nacional e prevê várias ações para tratar do tema do feminicídio, que vem aumentando no país, principalmente em tempos de pandemia - Divulgação / Luan Citele

Por Irma Lasmar

Publicado 12/06/2021 15:22 | Atualizado 12/06/2021 16:07

SÃO GONÇALO - Neste Dia dos Namorados (12/06), as mulheres de São Gonçalo e região que integram o Levante Feminista gonçalense fizeram uma manifestação contra o feminicídio intitulada Quem ama cuida às margens da rodovia RJ-104, na altura do bairro Vista Alegre, alertando, condenando e exigindo políticas públicas de prevenção e combate a este tipo de crime, que na semana passada desolou a região com a ocorrência de dois casos. O local escolhido para o ato é próximo de onde morava Ana Caroline Pereira Lopes, de 29 anos, assassinada pelo ex-namorado, que também esfaqueou sua filha e seus pais na madrugada da última terça-feira (8).

O Levante Feminista tem âmbito nacional e prevê várias ações para tratar do tema do feminicídio, que vem aumentando no país, principalmente em tempos de pandemia. De acordo com Leila Araújo, umas das ativistas, a ação em São Gonçalo é para reflexão sobre o que é o amor. "O patriarcado data de séculos e foi muito bem construído, como diz a historiadora Branca Moreira Alves. Há décadas, lutamos para desconstruir esse machismo que violenta e ceifa a vida das mulheres. Ana Caroline engrossa as tristes estatísticas de feminicídios que aumentam vertiginosamente na nossa região, nesses tempos de pandemia. Neste ato, queremos levar a população a refletir sobre o que é o amor. A violência contra as mulheres está no nosso cotidiano. e precisamos pará-la", exclamou.