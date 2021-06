A aplicação de doses que sobram em frascos abertos no fim do dia tem sido regulada pelos municípios brasileiros, que não liberam a imunização a qualquer pessoa. - Divulgação

A aplicação de doses que sobram em frascos abertos no fim do dia tem sido regulada pelos municípios brasileiros, que não liberam a imunização a qualquer pessoa. Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 14/06/2021 14:27 | Atualizado 14/06/2021 14:54

SÃO GONÇALO - Os gonçalenses que procuraram o PAM Neves no sábado (12) em busca da sobra da vacina contra o coronavírus, para antecipar a própria imunização, reclamaram de não consegui-lo, mesmo havendo a informação de mililitros excedentes pelos funcionários da unidade. A aplicação de doses excedentes em frascos abertos no fim do dia tem sido regulada pelos municípios brasileiros, que, contudo, não liberam a imunização a qualquer pessoa. Muitas cidades montam uma lista de espera, a ser convocada para comparecer ao local e receber a aplicação - sistema que não é adotado em São Gonçalo. Nem sempre a sobra de cada frasco aberto é suficiente para uma dose completa, assim como em alguns casos não se pode misturar sobras de frascos abertos em horários diferentes.

"Minha irmã esteve no posto para tentar a sobra da vacina, pois estão vacinando apenas pessoas com no mínimo 55 anos e ela tem 36. No fim do período da vacinação, tinham três pessoas aguardando com ela. Inicialmente, a enfermeira informou que havia sobras da Coronavac, e que prepararia a ficha das quatro pessoas que aguardavam. Porém, ao pedir autorização à Coordenação, recebeu ordem para descartar o imunizante. Jogaram as doses que sobraram no lixo", acusa a gonçalense Monique Krull.

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo informa que, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, quando há sobras, as vacinas são aplicadas em pessoas a partir de 50 anos, e que os profissionais que atuam na vacinação são orientados a manter um rigoroso controle que evite desperdícios. A Secretaria reitera que não há qualquer incentivo para que as pessoas fora da faixa etária determinada para a vacinação procurem os postos em busca do imunizante. Nos casos em que há sobras em frasco, os profissionais de saúde oferecem as doses a pessoas que estão acompanhando os idosos ou demais munícipes que já estejam nas unidades de saúde para outros tratamentos, desde que tenham idade mínima de 50.



"Não estamos permitindo fila para aplicação de sobra de vacina. Em relação ao relato de uma das frequentadoras do PAM Neves, informamos que, por determinação do Ministério da Saúde, não é recomendado usar d2 como d1 da vacina Coronavac, e por isso as doses não puderam ser aplicadas", explicou o secretário de Saúde, André Vargas.