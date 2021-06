Em relação às mortes, os bairros com maior número de vítimas fatais são Jardim Catarina (187), Trindade (102), Colubandê (97), Itaúna (81), Porto Novo (77) - Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 15/06/2021 09:00

SÃO GONÇALO - A listagem dos dez bairros com mais casos de coronavírus mudou nesta semana. Boaçu e Mutondo ultrapassaram os índices de Covid-19 do Alcântara, que estava há quatro semanas em quinto lugar, e o Barro Vermelho ultrapassou os números do Porto Novo, ficando na décima posição. O ranking hoje dos bairros com mais casos é a seguinte: Jardim Catarina, Trindade, Colubandê, Itaúna, Boaçu, Mutondo, Alcântara, Rocha, Mutuá e Barro Vermelho.

O Jardim Catarina contabilizou mais 1.390 notificações de novos casos nesta semana, chegando a 7.011. Trindade teve mais 634 novos registros, subindo para 3.726. O Colubandê somou mais 775 casos e está com 3.385 notificações. Itaúna contou mais 480 e hoje são 2.465. Boaçu alcançou 2.336 casos da doença, 468 a mais em relação à semana passada. Mutondo registrou 2.223 casos, 465 a mais. Alcântara somou mais 447 casos e chegou a 2.148 registros da doença. Rocha registrou mais 379 casos, chegando a 2.081. Mutuá e Barro Vermelho, que contabilizaram 365 e 336 casos a mais nessa semana, chegaram a 2.057 e 1.951, respectivamente.

Em relação às mortes, os bairros com maior número de vítimas fatais são Jardim Catarina (187), Trindade (102), Colubandê (97), Itaúna (81), Porto Novo (77), Mutondo (63), Alcântara e Rocha (59 óbitos cada), Mutuá, Boaçu e Barro Vermelho (58 cada), Galo Branco (57) e Coelho (53 mortos). Os números são absoluto e não refletem o grau do risco de contaminação pela proporcionalidade entre contaminados e número populacional.

A avaliação dos números é determinante para ações de combate ao coronavírus na cidade, como a programação da frequência da sanitização e as atividades de conscientização da população em relação às medidas restritivas. A população pode ajudar mantendo o distanciamento social, usando máscaras e higienizando as mãos; se não puder lavar com sabão, passando álcool em gel”, afirmou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gláucia Oliveira.