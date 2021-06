Os agentes orientaram tanto os comerciantes quanto os camelôs sobre os limites do passeio público, bem como o acondicionamento correto do lixo e os horários de coleta - Divulgação / Lucas Alvarenga

Os agentes orientaram tanto os comerciantes quanto os camelôs sobre os limites do passeio público, bem como o acondicionamento correto do lixo e os horários de coletaDivulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 16/06/2021 07:00

SÃO GONÇALO - A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas realizou, nesta terça-feira (15) no Centro, uma ação educativa de organização do espaço público e conscientização sobre o horário de descarte do lixo. A ação teve início em frente ao prédio da Prefeitura, na Rua Dr. Feliciano Sodré, seguiu pela Rua Carlos Gianelli e voltou para a Feliciano Sodré, até ganhar a Praça Dr. Luiz Palmier e o Camelódromo da 18 do Forte, sendo finalizada na altura do RodoShopping.

Durante a operação, os agentes orientaram comerciantes a não exporem mercadorias nas calçadas; aos ambulantes, os fiscais alertaram para o alinhamento obrigatório, bem como a evitarem o excesso de produtos no passeio público.

Publicidade

“Esse trabalho teve início na última segunda-feira e será realizado diariamente, das 7h às 18h, no intuito de ordenar o espaço urbano para que todos possam trabalhar de forma organizada e levar o seu sustendo para as suas famílias sem obstruir ou dificultar o caminho das demais pessoas”, destacou o subsecretário municipal da pasta, Randhal Juliano.

A ação ganhou elogios de quem conhece os desafios diários de trabalhar nas ruas: “Sempre lutei pelo camelódromo e acho muito válida essa organização que a Prefeitura está fazendo na pandemia, pois assim não precisamos parar de trabalhar e há segurança para todos”, comentou Yolanda Pontes, ambulante na 18 do Forte há 20 anos.

Publicidade

Em todas as vias percorridas, as equipes entregaram uma notificação preliminar a lojistas e camelôs com orientações sobre o descarte correto do lixo. O documento determina que os dejetos sejam colocados à disposição para a coleta da companhia de limpeza urbana às 20h, acondicionados em sacos plásticos fechados.