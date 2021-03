Barraqueiros e comerciantes protestam na frente da Prefeitura do Rio contra as medidas restritivas Divulgação

Publicado 10/03/2021 18:42 | Atualizado 11/03/2021 17:59

Barraqueiros e comerciantes voltaram a protestar contra as medidas restritivas impostas pela Prefeitura, que determinou que os estabelecimentos fechassem às 17h. O ato começou às 16h, na frente da Prefeitura do Rio e a principal reivindicação por parte dos comerciantes é de que o retorno das atividades comerciais fossem até às 22h.



Os manifestantes, entre eles funcionários de comércios, músicos, profissionais da segurança, trabalhadores indiretos e fornecedores, alegam que estão sendo prejudicados com as medidas restritivas. O anúncio também causou revolta em empresários e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional do Rio (Abrasel-RJ), que recorreu à Justiça e solicitou a ampliação do horário. A princípio, o pedido foi concedido e os estabelecimentos foram autorizados a funcionar até as 20h. Entretanto, no sábado (6), uma outra decisão judicial determinou que restaurantes e bares cumpram a medida da Prefeitura e voltem a fechar às 17h.

A barraqueira Maria Jeliene, mais conhecida como Ju da barraca 89, de 45 anos, é uma das comerciantes que pede pelo retorno do funcionamento de quiosques e barraqueiros até às 18h. Maria Jeliene é moradora de Anchieta, na Zona Norte do Rio, e trabalha há anos em um ponto fixo na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Devido a distância entre sua casa e o local de trabalho, a barraqueira diz que a situação financeira está ficando insustentável.



A barraqueira Maria Jeliene, mais conhecida como Ju da barraca 89, de 45 anos, é uma das comerciantes que pede pelo retorno do funcionamento de quiosques e barraqueiros até às 18h. Maria Jeliene é moradora de Anchieta, na Zona Norte do Rio, e trabalha há anos em um ponto fixo na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Devido a distância entre sua casa e o local de trabalho, a barraqueira diz que a situação financeira está ficando insustentável.

"Está muito difícil para nós que vivemos do trabalho da praia. Já ficamos 7 meses em casa sem ter ajuda de ninguém. Queria saber como nós vamos sobreviver sem trabalho. É fácil esses governantes proibirem a gente de trabalhar, mas o pagamento deles é certo de cair na conta todo mês. Precisamos trabalhar dignamente para sobreviver e não podemos", se indigna a barraqueira.

Os manifestantes tentam reivindicar os seus direitos trabalhistas: "O garçom não ganha o que a carteira paga, o garçom tem comissão, o cozinheiro tem comissão". Durante a manifestação, a Associação de Barraqueiros tentou dialogar com o prefeito Eduardo Paes. "Pedimos ao senhor prefeito que nos deixe trabalhar, gostaria que os secretários de ordem pública e saúde também nos ouvissem. Quando o turista vem para o Rio de Janeiro, ele vem para pisar na praia e nós barraqueiros somos os orientadores. Quando você tira os legalizados você permite que os ilegalizados atendam os banhistas", criticou uma das integrantes da associação.

Em nota, a Polícia Militar informou que "militares do 4º BPM (São Cristóvão) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) acompanham uma manifestação que acontece na Rua Afonso Cavalcanti, em frente a prefeitura da cidade do Rio, no bairro Cidade Nova. Até o momento, não há registro de ocorrências de vulto".

Procurada, a Prefeitura do Rio ainda não falou sobre o ato.