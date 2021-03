Comerciantes e empresários protestam contra medidas restritivas impostas pela Prefeitura Reprodução Twitter

Rio - Comerciantes e empresários realizaram um protesto contra as medidas restritivas impostas pela Prefeitura, que determinou que os estabelecimento fechem às 17h. O ato aconteceu na noite deste domingo (7), na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Segundo a Polícia Militar, a manifestação aconteceu de forma pacífica e foi acompanhada por agentes do 23º BPM (Leblon).

Recentemente, a Prefeitura do Rio anunciou uma série de restrições após um relatório da Fiocruz apontar um agravamento da pandemia no país. Entre as medidas, que têm o objetivo de diminuir a disseminação da Covid-19 na cidade, estão o fechamento de bares e restaurantes às 17h.

O anúncio causou revolta em empresários e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional do Rio (Abrasel-RJ) recorreu à Justiça e solicitou a ampliação do horário. A princípio, o pedido foi concedido e os estabelecimentos foram autorizados a funcionar até as 20h.

Entretanto, no sábado (6), uma outra decisão judicial determinou que restaurantes e bares cumpram a medida da Prefeitura e voltem a fechar às 17h.