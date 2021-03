Vacinação de idosos continua nesta quarta-feira (9) na cidade do Rio. Município aguarda novas remessas de doses que podem chegar ainda hoje Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 14:22

Rio - A taxa de ocupação de leitos de UTI dedicados a atender pacientes com a covid-19 no município do Rio, nesta quarta-feira (10), está em 93%, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS). O número voltou a subir após registrar dois dias seguidos de queda. Nas enfermarias, o percentual de lotação é de 80%.



O valor percentual da ocupação tinha alcançado 96% no domingo (7) e caiu para 93% na segunda (8), na terça (9) a taxa foi para 90% e agora volta a atingir 93%.



O número de pacientes internados por covid-19 na capital é de 1052, e há 16 pessoas aguardando vagas nos leitos. Os dados são do Painel Rio Covid, que foi atualizado pela última vez ontem, às 18h.

Campanha de vacinação aguarda remessa de novas doses



Começa a imunização para as pessoas com 76 anos, nesta quarta-feira (10). O município do Rio aguarda a chegada de novas doses da vacina contra a covid-19 para hoje. Anteriormente, a previsão era que os imunizantes chegassem nesta terça (9).



Com a chegada das novas doses, a SMS conseguirá dar prosseguimento ao calendário de vacinação vigente. Antes, a previsão da prefeitura era de que as doses disponíveis fossem esgotadas justamente hoje.



A capital fluminense segue com o endurecimento das medidas restritivas para conter o avanço da covid-19. Bares e restaurantes só podem funcionar até às 17h. Quiosques, boates e vendedores ambulantes estão com as atividades interrompidas até esta quinta-feira (11).