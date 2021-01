Reunião aconteceu na última segunda-feira, 8, na Secretaria de Segurança Pública Divulgação/Allexandre Costa

16/01/2021

Rio das Ostras - Empresários da localidade de Costazul se reuniram na tarde da última segunda-feira, dia 11, na Secretaria de Segurança Pública de Rio das Ostras, para debater soluções para o constante desrespeito aos Decretos Municipais, como as aglomerações e falta do uso de máscara, uso de bebidas alcoólicas e direção de veículos e outras irregularidades.



No encontro também ficou estabelecido que guardas civis municipais reforçarão o patrulhamento na localidade.



Para o Secretário de Segurança Pública, Marcus Rezende, a parceria entre os órgãos públicos e a sociedade gera muitos resultados positivos. "Essa parceria é fundamental. Aliás, o Artigo 144, da Constituição da República, diz que a Segurança Pública é de responsabilidade de todos. Parabenizo essa iniciativa dos comerciantes e tenho certeza de que será exitosa. Em breve teremos novidades naquela região e o resultado será tão bom que vai se espalhar para outros lugares da Cidade e inspirar outros parceiros".