Decisão foi anunciada pela subsecretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, às 30 empreendedoras que trabalham na feiraDivulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 16/06/2021 09:00

SÃO GONÇALO - Devido ao aumento do número de participantes, A Feira da Mulher Empreendedora passará a funcionar dois dias por semana. A partir de agora, as artesãs passam a expor suas mercadorias às quartas e sextas, das 8h às 17h, na Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro.

A decisão foi anunciada durante a reunião, realizada no auditório da Guarda Municipal, entre a subsecretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva, e 30 empreendedoras que trabalham na feira. Na ocasião, também foi promovida a integração das novas expositoras.

“A Feira da Mulher Empreendedora tem sua história na cidade. A nossa proposta é fazer reuniões frequentes com todas essas mulheres, que fazem um ótimo trabalho, na tentativa de incentivar novas ações referentes ao empreendedorismo neste momento tão complexo e diferenciado em que vivemos”, disse Ana Cristina.