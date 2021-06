O reajuste representa uma alta de R$ 0,19 por kg no GLP. - Reprodução

O reajuste representa uma alta de R$ 0,19 por kg no GLP.Reprodução

Por Maria Nobre*

Publicado 14/06/2021 15:10 | Atualizado 14/06/2021 16:53

O reajuste no preço do gás de cozinha anunciado pela Petrobras na última sexta-feira, 11, começa a valer a partir desta segunda-feira (14) e representa um aumento de 5,9% no valor total - uma alta de R$ 0,19 por kg no GLP. Este já é o quinto aumento este ano. No Rio de Janeiro, preços diferem ao redor do Estado e no município e medidas para economizar podem ajudar a manter o equilíbrio nos bolsos dos trabalhadores fluminenses.



Essencial no cotidiano dos brasileiros, o gás de cozinha já sofreu quatro aumentos apenas em 2021. Em janeiro a Petrobras já havia reajustado em 6% o preço do gás e em fevereiro a alta foi de 5,51%. Em março o preço subiu R$ 0,15 e em abril sofreu mais um aumento de 5%. Em maio, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o preço do gás de cozinha subiu 1,24%, em média, em todo o Brasil. Já o gás encanado teve aumento de 4,58% no mesmo período.



Preços Atuais



No município do Rio, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), os preços praticados variaram entre R$ 69,99 e R$ 80 na última semana, com um valor médio de R$ 77,38. O custo mais baixo contabilizado foi no bairro Jardim Sulacap, na Zona Oeste do município. Já o maior preço foi encontrado nos bairros de Bangu, Realengo e Padre Miguel, também na Zona Oeste.



Já no Estado, essa diferença foi mais alta e os preços encontrados variaram ente R$ 65,00 e R$ 90,10. Araruama, Rio Bonito e Saquarema foram os municípios que atingiram o valor mais baixo cobrado pelo GLP. Já o valor mais alto, de mais de R$ 90 foi visto na região de Nova Friburgo.



Nas últimas quatro semanas, também segundo dados da ANP, o valor do botijão sofreu variações de cerca de R$ 50,00 em todo o território nacional, podendo ir de R$ 65 até R$ 125 a depender da região do país.



Como economizar



Com os impactos dos reajustes sendo sentidos no bolso dos brasileiros, economizar acaba sendo indispensável para manter a renda equilibrada. Para ajudar nessa tarefa, o O DIA separou algumas dicas da empresa Chama para conter os gastos na hora de comprar e cozinhar.



Pré-aqueça o forno apenas o tempo necessário

Muitos preparos realizados em forno requerem um pré-aquecimento, mas é preciso prestar atenção no tempo indicado na receita para não deixar mais tempo que o necessário e desperdiçar gás.



Use a panela correta

Algo que acontece com muita frequência, na correria do dia a dia, é não usar as panelas de tamanho correto para o alimento que se está cozinhando. Por exemplo, se utilizar uma panela maior do que o essencial, sem que o alimento preencha todo o fundo, parte do calor é desperdiçado e acaba-se gastando gás à toa. Panelas antigas, com amassos ou fundo gastos, também atrapalham o processo e consomem mais gás.



Pesquise na hora de comprar

Quando o gás acaba no meio do preparo do almoço ou jantar, a urgência para repor o botijão fala mais alto e, em muitos casos, a família acaba não pesquisando. Mas a diferença entre revendores pode ser grande e comparar preços é fundamental para economizar na compra do gás.



Utilize o vapor

Enquanto se está fazendo algum alimento, é possível utilizar o vapor que está saindo da panela para cozinhar legumes, por exemplo. Tudo o que precisa é uma escorredora metálica. Cortar a comida em pedaços menores também ajuda, pois ficará pronto mais rápido.



Mantenha o forno fechado

Muita gente tem o costume de ficar abrindo o forno frequentemente quando se está usando para cozinhar algo, porém, isso faz com que ele perca calor e a temperatura interna diminui, levando o fogão a ter que trabalhar mais tempo para terminar o cozimento.





*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso